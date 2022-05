Advertising

sportli26181512 : Napoli, colloquio De Laurentiis-Koulibaly: dubbi sul futuro, può intervenire Ramadani: Dopo l'addio di Insigne i ti… - cn1926it : #Koulibaly, colloquio con #DeLaurentiis per il rinnovo: le due possibili prospettive - CulturaSpettac3 : 'Il colloquio', progetto e regia di Eduardo Di Pietro, dal 24 al 29 maggio 2022 al Piccolo Bellini di Napoli -… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Colloquio tra chi rappresenta #Ospina ed il #Napoli: fissato un appuntamento, ma ci si aspetta un'offerta di rinnovo più a… - claudioruss : Colloquio tra chi rappresenta #Ospina ed il #Napoli: fissato un appuntamento, ma ci si aspetta un'offerta di rinnov… -

Calciomercato.com

Il miocon lui in decenni di solida amicizia, scaturisce in primo luogo da comuni battaglie politiche. È, prevalentemente, un rapporto politico con al centro l'amore per. Definirei ...Il retroscena: un'ora dicon Zaia, il premier cerca sponde nella Lega dei governatori. La ... Silvio, mano tesa a Putin: il Cavaliere aper l'evento di partito e le uscite filo - Mosca, ... Napoli, colloquio De Laurentiis-Koulibaly: dubbi sul futuro, può intervenire Ramadani Due le prospettive: la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro e se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua allora il pallino passerebbe nelle sue mani, soprattutto alla ...Il suo manager, Fali Ramadani, incontrerà De Laurentiis nel caso in cui un club interessato e interessante per il suo uomo - proprio come il Barça - dovesse contattarlo e soddisfare le pretese di tutt ...