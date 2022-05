Bianchi (Svimez): "Accompagnare comunità locali in sfida transizione ecologica" (Di sabato 21 maggio 2022) Pollica, 21 mag. (Adnkronos) - “Viviamo un fenomeno di drammatico spopolamento. Costruire progetti di innovazione sociale e tecnologica può rompere questa tendenza o maledizione del Mezzogiorno. Bisogna dimostrare che l'opzione exit non è l'unica possibile, c'è un'opzione voice che può dare voce alle comunità locali”. Luca Bianchi, direttore generale Svimez, è intervenuto al panel “La Rigenerazione parte dalle aree marginali” che ha aperto la seconda giornata di RegenerAction, rassegna in programma a Pollica (Salerno) nell'ambito dell'Ue Agrifood Week, organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Dieci giorni di iniziative itineranti incentrate sulla creazione di una One Health europea sostenibile attraverso un sistema agroalimentare più resiliente e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Pollica, 21 mag. (Adnkronos) - “Viviamo un fenomeno di drammatico spopolamento. Costruire progetti di innovazione sociale e tecnologica può rompere questa tendenza o maledizione del Mezzogiorno. Bisogna dimostrare che l'opzione exit non è l'unica possibile, c'è un'opzione voice che può dare voce alle”. Luca, direttore generale, è intervenuto al panel “La Rigenerazione parte dalle aree marginali” che ha aperto la seconda giornata di RegenerAction, rassegna in programma a Pollica (Salerno) nell'ambito dell'Ue Agrifood Week, organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Dieci giorni di iniziative itineranti incentrate sulla creazione di una One Health europea sostenibile attraverso un sistema agroalimentare più resiliente e ...

