Torino, Juric: «Belotti ci farà sapere in un paio di giorni. Chi prende Bremer…» (Di venerdì 20 maggio 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo la netta sconfitta subita contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo Torino-Roma. PARTITA – «Potrebbe essere una grandissima sconfitta, forse ci serviva un po’ per valutare bene le cose. Non eravamo al meglio, ci siamo sciolti dopo i primi due gol e contro una squadra forte lo paghi. Abbiamo fatto due errori banali, prendendo gol non so se per mancanza di concentrazione, ma ci può stare non stare sul pezzo quando hai fatto già tutto». Belotti – «Non lo so cosa farà sinceramente. Abbiamo parlato settimana scorsa, la società gli ha fatto un’offerta e lui ci farà sapere in un paio di giorni». BREMER – «Chi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Ivan, allenatore del, ha parlato dopo la netta sconfitta subita contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni Ivanha parlato a Dazn dopo-Roma. PARTITA – «Potrebbe essere una grandissima sconfitta, forse ci serviva un po’ per valutare bene le cose. Non eravamo al meglio, ci siamo sciolti dopo i primi due gol e contro una squadra forte lo paghi. Abbiamo fatto due errori banali,ndo gol non so se per mancanza di concentrazione, ma ci può stare non stare sul pezzo quando hai fatto già tutto».– «Non lo so cosasinceramente. Abbiamo parlato settimana scorsa, la società gli ha fatto un’offerta e lui ciin undi». BREMER – «Chi ...

