Playoff Serie C 2021 2022 | tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone con gli accoppiamenti delle semifinali dei Playoff di Serie C 2021/2022. Le formazioni sono pronte a tornare in campo per il penultimo atto. Il tabellone prevede gare di andata e ritorno: in caso di parità dopo i 180 minuti vengono disputati tempi supplementari ed eventualmente rigori. In caso di parità dopo le gare di andata e ritorno della finale, si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Tabellone:
Vincente Monopoli-Catanzaro vs vincente Juventus U23-Padova
Feralpisalò vs vincente Entella-Palermo

