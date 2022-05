Roma, un convegno in Senato con la consegna del Premio Internazionale Federico II (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Centro Studi Federico II conferirà il riconoscimento ad insigni Personalità della cultura Senato della Repubblica – Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari – 30 maggio 2022 Roma – E’ prevista a Roma, presso il Senato della Repubblica, l’apertura del programma di iniziative di alto livello culturale promosse dal Centro Studi Federico II per l’anno 2022. “Un inizio memorabile per un programma ambizioso che ci porterà a realizzare nelle città d’Europa – Roma, Bordeaux e Bratislava – eventi internazionali di grande impatto culturale e sociale”, così commenta Giuseppe Di Franco, Presidente del Centro Studi, annunciando la prestigiosa iniziativa nella capitale. Palazzo Giustiniani, Sala ZuccariCon un prestigioso convegno dedicato a Federico II ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Centro StudiII conferirà il riconoscimento ad insigni Personalità della culturadella Repubblica – Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari – 30 maggio 2022– E’ prevista a, presso ildella Repubblica, l’apertura del programma di iniziative di alto livello culturale promosse dal Centro StudiII per l’anno 2022. “Un inizio memorabile per un programma ambizioso che ci porterà a realizzare nelle città d’Europa –, Bordeaux e Bratislava – eventi internazionali di grande impatto culturale e sociale”, così commenta Giuseppe Di Franco, Presidente del Centro Studi, annunciando la prestigiosa iniziativa nella capitale. Palazzo Giustiniani, Sala ZuccariCon un prestigiosodedicato aII ...

Advertising

Mortisia17 : RT @LAVonlus: Ci siamo anche noi a Roma per il Convegno Internazionale @_Carabinieri_ Nature in Mind??alle 17.15 @g_bottinelli Ufficio a Scu… - Laprimapagina : ROMA, UN CONVEGNO IN SENATO CON LA CONSEGNA DEL PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II - angela_giuri : RT @LAVonlus: Ci siamo anche noi a Roma per il Convegno Internazionale @_Carabinieri_ Nature in Mind??alle 17.15 @g_bottinelli Ufficio a Scu… - brindisilibera : New post (ROMA, CONVEGNO IN SENATO E CONSEGNA DEL PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II) has been published on Brindisi… - brindisilibera : New post (ROMA, CONVEGNO IN SENATO E CONSEGNA DEL PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II) has been published on Brindisi… -