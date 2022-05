Musica in lutto: è scomparso a 79 anni il compositore greco Vangelis Papathanassiou. Da ‘E tu’ con Baglioni a temi musicali come Blade Runner e Momenti di gloria (Di giovedì 19 maggio 2022) Negli anni ’60 ebbe un enorme successo con la formazione degli ‘Afhrodite Child’, nella quale militava anche il grandissimo Demis Rossou. A testimoniare la sua grandissima vena Musicale, soprattutto arrangiamentale, centinaia di dischi realizzati con i più grandi artisti contemporanei. Nei Settanta ad esempio, contribuì notevolmente al successo dell’Album di Claudio Baglioni, ‘E tu’, del quale curò suoni e soluzioni ritmiche. Vangelis Papathanasiou, non soltanto la Musica leggera ma anche colonne sonore filmiche del calibro di ‘Blade Runner’ o ‘Momenti di gloria’ Al nome del compositore greco Vangelis Papathanassiou, sono infatti legati Momenti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) Negli’60 ebbe un enorme successo con la formazione degli ‘Afhrodite Child’, nella quale militava anche il grandissimo Demis Rossou. A testimoniare la sua grandissima venale, soprattutto arrangiamentale, centinaia di dischi realizzati con i più grandi artisti contemporanei. Nei Settanta ad esempio, contribuì notevolmente al successo dell’Album di Claudio, ‘E tu’, del quale curò suoni e soluzioni ritmiche.Papathanasiou, non soltanto laleggera ma anche colonne sonore filmiche del calibro di ‘’ o ‘di’ Al nome del, sono infatti legati...

Advertising

repubblica : Lutto nel mondo della musica: e' morto Vangelis, Oscar per la colonna sonora di 'Momenti di gloria' e autore di que… - Radio1Rai : ??Lutto nel mondo della musica per la morte di #Vangelis. Il compositore greco, autore tra l'altro di 'Blade Runner'… - cigurt88 : RT @TV2000it: Lutto nella #musica: morto #Vangelis, compositore greco premio Oscar per 'Momenti di gloria' #19maggio - GimmiFilippi : RT @TV2000it: Lutto nella #musica: morto #Vangelis, compositore greco premio Oscar per 'Momenti di gloria' #19maggio - Giuls1994 : RT @Radio1Rai: ??Lutto nel mondo della musica per la morte di #Vangelis. Il compositore greco, autore tra l'altro di 'Blade Runner' e 'Chari… -