Guida all’acquisto del GPS nautico (Di mercoledì 18 maggio 2022) Quando ci si dedica alla navigazione, alcuni dispositivi sono fondamentali per effettuare viaggi all’insegna della precisione e della sicurezza. Tra gli strumenti più importanti dobbiamo citare il GPS nautico, il cui scopo è localizzare la posizione della barca. Tutti noi, di certo, almeno una volta nella vita abbiamo utilizzato il GPS: una tecnologia essenziale per l’orientamento, che ormai fa parte della nostra quotidianità. Non tutti sanno che il GPS è necessario anche per le imbarcazioni, e che ne esistono varie tipologie. Una curiosità: noi parliamo di GPS in merito al Navigation System with Timing And Ranging Global Positioning System, o NAVSTAR, brevettato dal Ministero della Difesa statunitense. Questo è uno dei modelli più diffusi, con 31 satelliti; abbiamo anche, ad esempio, il sistema Galileo, quello europeo con 30 satelliti. Ci sarebbe molto da dire sui ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Quando ci si dedica alla navigazione, alcuni dispositivi sono fondamentali per effettuare viaggi all’insegna della precisione e della sicurezza. Tra gli strumenti più importanti dobbiamo citare il GPS, il cui scopo è localizzare la posizione della barca. Tutti noi, di certo, almeno una volta nella vita abbiamo utilizzato il GPS: una tecnologia essenziale per l’orientamento, che ormai fa parte della nostra quotidianità. Non tutti sanno che il GPS è necessario anche per le imbarcazioni, e che ne esistono varie tipologie. Una curiosità: noi parliamo di GPS in merito al Navigation System with Timing And Ranging Global Positioning System, o NAVSTAR, brevettato dal Ministero della Difesa statunitense. Questo è uno dei modelli più diffusi, con 31 satelliti; abbiamo anche, ad esempio, il sistema Galileo, quello europeo con 30 satelliti. Ci sarebbe molto da dire sui ...

Advertising

MaxOlivo90 : GUIDA ALL'ACQUISTO - Quanto costa (davvero) una Fiat Panda con gli incentivi - Automoto_it : Una guida prêt-à-porter con pro e contro per districarsi nella giungla dei modelli di auto più venduti e apprezzati… - luca_cazzaniga : Come scegliere la webcam per videochiamate e videoconferenze: Guida all’acquisto - lillydessi : Miglior serra idroponica smart: guida all'acquisto - Casa e Giardino - CristinaMazzani : Qual è il Mac migliore? Piccola guida all'acquisto dei computer Apple -