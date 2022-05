Gara di enduro Un grande successo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il secondo appuntamento del Campionato Italiano enduro Major ha fatto tappa a Massa Marittima. L'evento, organizzato dal Motoclub Massa Veternensis è stato in grado di realizzare un percorso ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il secondo appuntamento del Campionato ItalianoMajor ha fatto tappa a Massa Marittima. L'evento, organizzato dal Motoclub Massa Veternensis è stato in grado di realizzare un percorso ...

Eliooone : Oltre alla lotta al secondo con Bologna, ad impreziosire ulteriormente la gara di #Letojanni si è aggiunta una dele… - fmimolise : Inizia con due vittorie Due vittorie il Campionato Italiano per il Team GASGAS SISSI RACING: Con grande ritardo ris… - MotorcycleSp : Peso da Régua ha ricevuto ieri la seconda giornata dell'EnduroGP, una gara da conteggiare per il cal... #Enduro… - RuoteAmatoriali : La Menola Enduro Race, il 15 maggio gara di campionato regionale FCI Lazio - GPENDURO : DAY 2 GP SPAGNA ECCO LE PIU’ BELLE IMMAGINI DI UNA GARA TUTTA DA INCORNICIARE PER L’ENDURO ITALIANO… -

Gara di enduro Un grande successo Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Enduro Major ha fatto tappa a Massa Marittima. L'evento, organizzato dal Motoclub Massa Veternensis è stato in grado di realizzare un percorso formidabile in una gara magistralmente condotta. Mondiale EnduroGP, in Portogallo domina Ruprecht con Verona tra i protagonisti - News nel corso della terza Enduro Test è caduto procurandosi la probabile lesione a legamenti del riportati una violenta contusione alla mano sinistra che ha condizionato la sua seconda giornata di gara. Mondiale EnduroGP in Portogallo caratterizzato da numerosi infortuni, con doppietta Assoluta e in E2 di Ruprecht. Verona è due volte terzo in EnduroGP e dominatore della E.