Cannes 2022: Forest Whitaker sarà sul set con Francis Ford Coppola

Cannes 2022: Forest Whitaker, attore, produttore e regista americano, ha ricevuto la Palma d'Oro onoraria alla cerimonia d'apertura del 75esimo Festival di Cannes. 

Quante volte Forest Whitaker è stato a Cannes? 

A Cannes c'è stato sei volte, il che lo fa sentire quasi a casa, ma ammette che l'emozione della prima volta, nel 1988 con "Bird" di Clint Eastwood, non potrà scordarla mai più. 

Cannes 2022: i suoi ricordi 

"Ero proprio un ragazzo allora e del mondo del cinema conoscevo ben poco nonostante avessi già lavorato con grandi registi come Martin Scorsese e Oliver Stone. Vinsi la Palma come miglior attore e da lì comincia la mia vera storia d'amore con la macchina da ...

