Ucraina | spiragli di normalità nella città Kharkiv distrutta “Inesorabilmente la vita sta migliorando”

(Di martedì 17 maggio 2022) Due mesi fa c'era un inferno adel Nordest, la seconda più grande dell'; ora il cuore della guerra e le truppe russe sono altrove, ma restano edifici in rovina e infrastrutture distrutte e molti residenti non sono ancora tornati. Una parvenza dinormale è lontana ma ci si dà da fare per riparare ciò che si può, gli autobus hanno ripreso a passare e alcuni si sono dati appuntamento per ballare e assistere a un concerto. "Lentamente malasta. Vedo che è arrivata la primavera e la gente lascia i propri edifici, è ancora spaventoso ma è diventato più facile", racconta Vlada, cantante. video width="746" height="420" ...

Prima che si apra l'ottantatreesimo giorno di guerra, nei cunicoli dell'Azovstal filtrano spiragli di speranza. Dopo settimane di assedio estenuante, parzialmente sospeso solo per l'evacuazione dei civili, possono uscire anche i combattenti feriti, e non solo, asserragliati nell'acciaieria