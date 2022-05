(Di martedì 17 maggio 2022) Continua il duello a distanza tra le famiglie di. Amici di vecchia data i due grandi attori, stelle all’Accademia di Arte drammatica. Rivali i familiari, per l’ultima querelle a 20 anni dall’intitolazione adeldi Castro dei Volsci, paese di nascita di. Duello-Gasmann, parla Luca All’epoca il, in provincia di Frosinone, fuperchéera ancora in vita. Malgrado la rivolta dell’opposizione in consiglio comunale. Oggi una targa intitolata all’attore in un altro paese Ciociaro ha fatto tornare d’attualità il problema. Dalle colonne de La Stampa è Luca, figlio di, regista ...

Advertising

SecolodItalia1 : Teatro intitolato a Vittorio Gassman: per rimediare arriva la statua di Nino Manfredi - Leone1Licia : RT @GassmanGassmann: Ora c’è sta diatriba sul teatro di Castro dei Volsci perché è stato intitolato a mio padre, e Castro è il paese di nas… - MazzaliVanna : RT @GassmanGassmann: Ora c’è sta diatriba sul teatro di Castro dei Volsci perché è stato intitolato a mio padre, e Castro è il paese di nas… - _filippomerlo_ : RT @GassmanGassmann: Ora c’è sta diatriba sul teatro di Castro dei Volsci perché è stato intitolato a mio padre, e Castro è il paese di nas… - cippo1043 : RT @GassmanGassmann: Ora c’è sta diatriba sul teatro di Castro dei Volsci perché è stato intitolato a mio padre, e Castro è il paese di nas… -

Il 3 giugno uscirà il suo primo Epcome il suo cognome, 'Strangis', ma la prossima vera ... Non nascondendo che gli piacerebbe poter salire sul palco delAriston di Sanremo. "Per me ......30: sul palco la compagnia "OnFormazione Cultura" di Salerno con lo spettacolo "Outbreak in ...nel 2019 a causa di un incidente stradale) e la consegna di un riconoscimento a lui, per ...Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, diretti dal regista Francesco Facciolli, si sono esibiti al Vaccaj nello spettacolo intitolato “Cenerentola a teatro“. È stata un’esperienz ...Si intitola ’Attorno a un tavolo: piccoli fallimenti senza importanza’ lo spettacolo in scena da oggi fino a venerdì al teatro della Rocca di Novellara ...