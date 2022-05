Play 2022, Asmodee scende in campo (Di martedì 17 maggio 2022) Play 2022 – Quest’anno a Play li troverete allo stand A36. Oltre all’area shop gestiranno direttamenteun’area demo dove sarà possibile provare le principali novità degli ultimi mesi, molte delle quali non erano ancora stato oggetto dimostrazione. Fra questi anche gli ultimissimi usciti, come Stranger Things Attack of the Mind Flyer e Gloomhaven: Jaws of the Lion. TELESKETCH Il telefono senza fili… ma a disegni! In Telesketch bisogna disegnare la parola segreta e fare ipotesi su quello che hanno disegnato gli altri. Tutti i giocatori disegnano contemporaneamente, passano il proprio disegno e fanno ipotesi sui disegni degli altri: i risultati sono sempre inaspettati ed esilaranti!Da 4 a 8 giocatoriDurata media di una partita: 30’Età suggerita: da 12 anni in suGenere: Party GamePrezzo di vendita consigliato: 29,99 €Studio: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022)– Quest’anno ali troverete allo stand A36. Oltre all’area shop gestiranno direttamenteun’area demo dove sarà possibile provare le principali novità degli ultimi mesi, molte delle quali non erano ancora stato oggetto dimostrazione. Fra questi anche gli ultimissimi usciti, come Stranger Things Attack of the Mind Flyer e Gloomhaven: Jaws of the Lion. TELESKETCH Il telefono senza fili… ma a disegni! In Telesketch bisogna disegnare la parola segreta e fare ipotesi su quello che hanno disegnato gli altri. Tutti i giocatori disegnano contemporaneamente, passano il proprio disegno e fanno ipotesi sui disegni degli altri: i risultati sono sempre inaspettati ed esilaranti!Da 4 a 8 giocatoriDurata media di una partita: 30’Età suggerita: da 12 anni in suGenere: Party GamePrezzo di vendita consigliato: 29,99 €Studio: ...

