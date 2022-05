Lotta scudetto, Pavarese: “Il Milan sta vincendo perché è una società ben strutturata ed ha giocatori di grande personalità” (Di martedì 17 maggio 2022) Lotta scudetto Pavarese – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli. Sulla Lotta scudetto “Io facevo una riflessione. Innanzitutto devo fare ammenda, perché io ritenevo il Milan inferiore a Napoli, Inter e Juventus. Ma i rossoneri perchè stanno vincendo il campionato? Hanno una società organizzatissima e ben strutturata, e vincono perché all’interno del gruppo ci sono giocatori di grande personalità, come Ibra e Giroud. Questo campionato lo stanno vincendo soprattutto grazie a ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Luigi, ex direttore sportivo del Napoli. Sulla“Io facevo una riflessione. Innanzitutto devo fare ammenda,io ritenevo ilinferiore a Napoli, Inter e Juventus. Ma i rossoneri perchè stannoil campionato? Hanno unaorganizzatissima e ben, e vinconoall’interno del gruppo ci sonodi, come Ibra e Giroud. Questo campionato lo stannosoprattutto grazie a ...

