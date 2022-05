Ci vuole un po’ di pazzia per essere Giorgio Chiellini (Di martedì 17 maggio 2022) Quando Giorgio Chiellini è stato sostituito è sembrato leggermente sorpreso. Era il sedicesimo del primo tempo e stava battendo una rimessa dal fondo quando tutto si è fermato. Doveva saperlo, dovevano essersi messi d’accordo, con Allegri, eppure è sembrato l’ultimo a capire che fosse arrivato il suo momento. Uscendo dal campo si è tolto la fascia da capitano e l’ha infilata al braccio di Paulo Dybala, forse il giocatore in campo più vicino all’essere il suo esatto contrario. Quella contro la Lazio – un pareggio subìto a tempo scaduto dopo essere stati in vantaggio di due gol, riassunto di una stagione in cui alla Juventus è mancata quella capacità di gestire il tempo e gli avversari che aveva nel ciclo precedente di Allegri – è stata soprattutto la partita di Chiellini e Dybala, dei loro addii ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 17 maggio 2022) Quandoè stato sostituito è sembrato leggermente sorpreso. Era il sedicesimo del primo tempo e stava battendo una rimessa dal fondo quando tutto si è fermato. Doveva saperlo, dovevano essersi messi d’accordo, con Allegri, eppure è sembrato l’ultimo a capire che fosse arrivato il suo momento. Uscendo dal campo si è tolto la fascia da capitano e l’ha infilata al braccio di Paulo Dybala, forse il giocatore in campo più vicino all’il suo esatto contrario. Quella contro la Lazio – un pareggio subìto a tempo scaduto dopostati in vantaggio di due gol, riassunto di una stagione in cui alla Juventus è mancata quella capacità di gestire il tempo e gli avversari che aveva nel ciclo precedente di Allegri – è stata soprattutto la partita die Dybala, dei loro addii ...

