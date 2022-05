(Di lunedì 16 maggio 2022) Casa Pia Da porta Sana porta San, unadeinascosti e delle curiosità del centro storico di Arezzo. L'iniziativa è in programma sabato 21 maggio con ...

... che si celebra ogni 17 Maggio , il comitato Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno" e il comitato territoriale UISP Arezzo organizzano ladell'orgoglio ,urbana aperta a tutti, ...Casa Pia Da porta San Clemente a porta San Lorentino,alla scoperta dei tesori nascosti e delle curiosità del centro storico di Arezzo. L'iniziativa è in programma sabato 21 maggio con partenza alle 9.30 da piaggetta Faenzi, davanti alla ... Una camminata alla scoperta dei tesori tra San Clemente e San Lorentino L’iniziativa, con partenza dalla Casa di Riposo “Fossombroni”, è in programma dalle 9.30 di sabato 21 maggio Arezzo, 16 maggio 2022 - Da porta San Clemente a porta San Lorentino, una camminata alla sc ...Arezzo, 16 maggio 2022 - In occasione della Giornata Internazionale di lotta ad omo-bi-lesbo-transfobia, che si celebra ogni 17 Maggio, il comitato Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno" e il comitato te ...