Renzo Ulivieri | “15 allenatori espulsi? Troppa tensione | c’è da migliorare”

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Le tensioni sono tantissime e c’è da. E una carica agonistica come quest’anno era raro si vedesse”. Sono le parole del presidente dell’Aiac,, che commenta il record dei 15in questo campionato, un numero che non ha rivali negli altri tornei europei. “C’è da considerare anche gli arbitraggi – spiega il tecnico toscano ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1 – I direttori di gara quest’anno hanno fatto un grande passo in avanti, fino alla passata stagione era un fischiare continuo, quest’anno si fa correre il più possibile per favorire lo spettacolo e qualche contestazione in più c’è per forza di cose. Però bisogna dire bravi agli arbitri e a chi li dirige perché questa è la strada giusta, noi dobbiamo stare più calmi e capire le difficoltà ...

