Eurovision Song Contest, sventati attacchi hacker di un gruppo filorusso (Di lunedì 16 maggio 2022) L'Eurovision Song Contest 2022, che si è concluso con la vittoria dell'Ucraina, è stato preso di mira dagli hacker, ma gli attacchi del collettivo di killnet e della sua propaggine "Legion" sono stati neutralizzati. Lo riferisce la Polizia che, per l'occasione, aveva attivato una sala operativa dove gli agenti della Postale hanno lavorato fianco a fianco con gli specialisti del Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche. Leggi su tg24.sky

