Dopo la finale di Amici, Sissi torna in radio con "Scendi" (Di lunedì 16 maggio 2022) E' in radio da oggi il nuovo singolo di Sissi "Scendi". Il brano, prodotto da Takagi e Ketra, è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali ed è incluso nell'album "Leggera" (Sugar), in uscita venerdì 27 maggio. Energica e timida. Morbida e determinata. Impacciata e sensuale. Sissi, 23 anni, interprete che ha saputo distinguersi ad Amici per la sua voce, è un tripudio di emozioni che esprime liberandole nel suo talento.Affascinata dalle grandi figure femminili della musica internazionale come Amy Winehouse, tatuata sulla pelle insieme a tanti altri simboli che sussurrano la sua storia, quella di una giovane donna che fin da bambina sognava di cantare. Chi è Sissi, la giovane cantante di Scendi finalista ad Amici21 Silvia Cesana nasce ...

