Palazzolo Santo, testimone attuale di fede e di carità (Di domenica 15 maggio 2022) Campane a festa in tutta la Bergamasca oggi per l’evento della canonizzazione in piazza San Pietro di don Luigi Maria Palazzolo, semplice e umile bergamasco che si è spogliato dei suoi beni ed è diventato volontariamente povero per amore del prossimo e che ha fatto della vicinanza ai più poveri la missione della sua vita. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 15 maggio 2022) Campane a festa in tutta la Bergamasca oggi per l’evento della canonizzazione in piazza San Pietro di don Luigi Maria, semplice e umile bergamasco che si è spogliato dei suoi beni ed è diventato volontariamente povero per amore del prossimo e che ha fatto della vicinanza ai più poveri la missione della sua vita.

Advertising

klaus1973_2014 : RT @don_gnocchi: Oggi Don Palazzolo fondatore delle Suore delle Poverelle - congregazione ancora presente all'Istituto Palazzolo @don_gnocc… - crismountain : RT @catt_ch: Palazzolo Santo, festa anche in Ticino - catt_ch : Palazzolo Santo, festa anche in Ticino - infoitinterno : Palazzolo Santo, la gioia dei fedeli bergamaschi in Piazza San Pietro - Le foto - webecodibergamo : Palazzolo santo, la gioia dei fedeli bergamaschi in Piazza San Pietro - Le foto e i video -