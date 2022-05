Nato: 'porte aperte' a Finlandia e Svezia. La Turchia frena ma non chiude (Di domenica 15 maggio 2022) La Nato apre le porte a Finlandia e Svezia. "Non c'è più spazio per il non allineamento", fa sapere il presidente finnico, "l'Alleanza Atlantica è una garanzia di sicurezza" gli fa eco la premier ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 15 maggio 2022) Laapre le. "Non c'è più spazio per il non allineamento", fa sapere il presidente finnico, "l'Alleanza Atlantica è una garanzia di sicurezza" gli fa eco la premier ...

Advertising

ProxxMini : @matteosalvinimi con Trump avremmo avuto gli USA fuori dalla NATO e Putin alle porte - smilypapiking : RT @dariodangelo91: 2/3 della #Nato' alle porte della Russia. Condivide?'. #Raggi: 'Non rispondo'. Lo ha fatto sui vaccini e lo fa sulla gu… - askanews_ita : #DiMaio: tutti i Paesi #Nato d'accordo sulle porte aperte a #Finlandia e #Svezia - putino : Commentando il possibile ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, Stoltenberg ha affermato che la loro adesione '… - Ca_ilmitico : @GuidoCrosetto Non parliamo di una nazione qualunque, ma dell'avversario USA per eccellenza che si ritrova basi USA… -