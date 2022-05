Eurovision | attacchi hacker filo russi contro la vittoria dell’Ucraina

(Di domenica 15 maggio 2022) Le mani degliriussi sull'song contest. La polizia ha reso noto di avere sventato degliinformaticil'evento musicale vinto dall'Ucraina con i Kalush. Gli, si legge in una nota, hanno provato a...

Sono inoltre state eseguite milioni di analisi di dati relativi agli IP di compromissione e, in collaborazione con la direzione Ict Rai eTV, sono stati mitigati diversi...Sono stati mitigati in collaborazione con la direzione Ict Rai eTV diversiinformatici di natura DDOS diretti verso le infrastrutture di rete durante le operazioni di voto e l'...Si consolida la collaborazione e la partnership tra Polizia di Stato e Rai per garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni ...Le mani degli hacker filo riussi sull'Eurovision song contest. La polizia ha reso noto di avere sventato degli attacchi informatici contro l'evento musicale vinto dall'Ucraina con i Kalush. Gli hacker ...