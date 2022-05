Pogba Juve, la mossa di Nedved per il francese: le ultime (Di sabato 14 maggio 2022) Pogba Juve, è Pavel Nedved a far saltare il banco. La mossa del vice presidente bianconero per il ritorno del francese La Juve vuole rinforzare il centrocampo e ha un solo nome in lista e si chiama Paul Pogba. Il francese andrà via a zero dallo United e a muoversi in prima persona sarebbe stato Paverl Nedved. L’ottimo rapporto tra i due ha strappato il sì al taglio dello stipendio, nonostante le avance del Psg. Pogba vuole la Juve e viceversa. la trattativa potrebbe prendere corpo in queste settimane. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022), è Pavela far saltare il banco. Ladel vice presidente bianconero per il ritorno delLavuole rinforzare il centrocampo e ha un solo nome in lista e si chiama Paul. Ilandrà via a zero dallo United e a muoversi in prima persona sarebbe stato Paverl. L’ottimo rapporto tra i due ha strappato il sì al taglio dello stipendio, nonostante le avance del Psg.vuole lae viceversa. la trattativa potrebbe prendere corpo in queste settimane. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Colpo grosso Juve, il nome è Pogba: ecco perché a Torino ci credono - _Morik92_ : Su #Pogba, un piccolo aggiornamento: non risulta l'interesse del #ManCity per il francese. #Juve e #Psg, al momento… - iamlazarperovic : Di Maria per me è un sì, a patto che il suo vice sia Soulè. Pogba è un sì grande come una casa, sono convinto che… - CalcioNews24 : La mossa di #Nedved per convincere #Pogba ?? - danig993 : @MarcoCH0 Bah a me sembra la solita caciara che si crea intorno alla juve ogni estate. Savic perisic pogba di maria… -