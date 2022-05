Non è un Paese per internet. La riforma del Codice penale contro la dissidenza cubana (Di sabato 14 maggio 2022) Con la missione di “proteggere” il sistema socialista che regna a Cuba, il regime castrista avanza l’approvazione di una riforma del Codice penale ancora più totalitaria. Secondo gli autori del progetto di legge, questa riforma che sarà presentata al Parlamento cubano oggi cerca di difendere “il sistema politico e statale socialista, dall’insieme di azioni e attività che cercano di colpire l’ordine costituzionale con l’obiettivo di creare un clima di instabilità sociale e uno stato di ingovernabilità” sull’isola. Il progetto è stato presentato sul sito della Procura generale a marzo, scatenando da subito le critiche da parte dell’opposizione. René Gómez Manzano, presidente di Corriente Agramontista, l’organizzazione più antica a Cuba di avvocati critici al regime, ha spiegato all’agenzia Afp che “il nuovo ... Leggi su formiche (Di sabato 14 maggio 2022) Con la missione di “proteggere” il sistema socialista che regna a Cuba, il regime castrista avanza l’approvazione di unadelancora più totalitaria. Secondo gli autori del progetto di legge, questache sarà presentata al Parlamento cubano oggi cerca di difendere “il sistema politico e statale socialista, dall’insieme di azioni e attività che cercano di colpire l’ordine costituzionale con l’obiettivo di creare un clima di instabilità sociale e uno stato di ingovernabilità” sull’isola. Il progetto è stato presentato sul sito della Procura generale a marzo, scatenando da subito le critiche da parte dell’opposizione. René Gómez Manzano, presidente di Corriente Agramontista, l’organizzazione più antica a Cuba di avvocati critici al regime, ha spiegato all’agenzia Afp che “il nuovo ...

