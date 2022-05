L’uomo mummificato trovato a un mese dalla sua morte in un appartamento a Torino (Di sabato 14 maggio 2022) Nessuno si era accorto della sua scomparsa né l’aveva denunciata. E così per un mese il cadavere di un uomo di 69 anni, che lì viveva da solo, è rimasto in un appartamento di via Piossasco 15, nel quartiere Aurora, alla periferia di Torino. L’uomo viveva da solo, e le condizioni in cui è stato trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato, hanno fatto ritenere ai medici legali che il decesso fosse avvenuto già da parecchio tempo. Non sono stati rinvenuti segni di violenza, ma per capire in modo definitivo cosa è successo bisognerà attendere il referto dell’autopsia, sebbene al momento l’ipotesi è più accreditata è che si tratti di una morte per cause naturali. Nell’appartamento i Carabinieri, che stanno conducendo le ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Nessuno si era accorto della sua scomparsa né l’aveva denunciata. E così per unil cadavere di un uomo di 69 anni, che lì viveva da solo, è rimasto in undi via Piossasco 15, nel quartiere Aurora, alla periferia diviveva da solo, e le condizioni in cui è statoil corpo in avanzato stato di decomposizione, quasi, hanno fatto ritenere ai medici legali che il decesso fosse avvenuto già da parecchio tempo. Non sono stati rinvenuti segni di violenza, ma per capire in modo definitivo cosa è successo bisognerà attendere il referto dell’autopsia, sebbene al momento l’ipotesi è più accreditata è che si tratti di unaper cause naturali. Nell’i Carabinieri, che stanno conducendo le ...

