Lulù Selassiè entra in lacrime a Verissimo e racconta un’altra storia con Manuel Bortuzzo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 14 maggio 2022) Mentreè sereno con la sua decisione, presa perché le cose tra lui enon andava bene, per la dolceospite ac’èdare. Se non dovessi rivederlo gli augura che lui sia felice mapensa che nel suo cuore il nuotatore sia ancora innamorato di lei ma che non lo dirà mai. Ricorda quei sei mesi vissuti… mahato della sua delusione per come hanno vissuto la relazione nella vita reale, il non andarsi incontro, come se lui fosse sempre disponibile e lei sempre sui social, sempre attenta ad altro e non a loro.invecealtro, una ...