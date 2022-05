La risposta di Orsini a Furio Colombo dopo la sua “fuga” dal Fatto Quotidiano

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) A– che, intanto, ha comunicato la sua intenzione di sospendere la collaborazione con ilfinché continuerà ad ospitare gli articoli di Alessandro“un personaggio di cui non ho stima” – ha risposto oggi dalle colonne del giornale diretto da Marco Travaglio lo stesso sociologo della Luiss. “Ho letto e riletto più volte l’intervento di– ha scritto – ma francamente non sono riuscito a capire quando e dove avrei peccato così gravemente da mettere addirittura in pericolo la sua permanenza (“complicità”) al”.contesta ale critiche arrivate per le dichiarazioni su Hitler che non avrebbe avuto intenzione di scatenare la Seconda Guerra Mondiale citando ...