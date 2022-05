Inter, c’è solo un modo per trattenere Lautaro (Di sabato 14 maggio 2022) L’Inter ha soltanto un modo per poter trattenere Lautaro, quello di vincere lo scudetto Il futuro di Lautaro con l’Inter è in bilico. La società in estate deve rientrare con almeno 70 milioni in positivo e il centravanti argentino è l’unico che ha un valore alto e sarebbe l’unico sacrificabile per questo motivo. La vittoria della Coppa Italia ha portato nelle casse dell’Inter altri milioni, cosa che potrebbe fare anche lo scudetto. La vittoria del tricolore potrebbe essere l’unico modo per provare a trattenere Lautaro e riuscire ad incassare soldi da altre cessioni. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) L’ha soltanto unper poter, quello di vincere lo scudetto Il futuro dicon l’è in bilico. La società in estate deve rientrare con almeno 70 milioni in positivo e il centravanti argentino è l’unico che ha un valore alto e sarebbe l’unico sacrificabile per questo motivo. La vittoria della Coppa Italia ha portato nelle casse dell’altri milioni, cosa che potrebbe fare anche lo scudetto. La vittoria del tricolore potrebbe essere l’unicoper provare ae riuscire ad incassare soldi da altre cessioni. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter, c'è solo un modo per trattenere Lautaro L'Inter ha soltanto un modo per poter trattenere Lautaro, quello di vincere lo scudetto Il futuro di Lautaro con l'Inter è in bilico. La società in estate deve rientrare con almeno 70 milioni in positivo e il centravanti argentino è l'unico che ha un valore alto e sarebbe l'unico sacrificabile per questo motivo.