Excel pronto a diventare un videogame | la conferma arriva dagli sviluppatori “Non scherziamo”

Leggi su computermagazine

(Di sabato 14 maggio 2022) No, non è uno scherzo., il noto programma di contabilità di Microsoft, èun. A riferirlo lo sviluppatore, che ha stretto una partnership con CCP, azienda islandese che si occupa, appunto, di produrre videogiochi.: EVE Online integra il programma – 110522 www.computermagazine.itUna partnership che, neanche in uno dei tanti universi dell’MCU, si sarebbe potuta compiere. Eppure eccoci qui, a maggio 2022, per parlarvi di Microsofte del suo imminente ingresso nel mondo dei videogiochi. Ebbene, il colosso di Redmond avrebbe stretto una collaborazione con l’islandese CCP. Ma andiamo con ordine e capiamo esattamente il contesto nel quale questo accordo si svilupperà. Anzitutto parliamo di EVE Online, che per chi non lo conoscesse, è un ...