Di Maria Juve | continua il pressing bianconero | ecco quando la decisione finale

(Di sabato 14 maggio 2022) Di, troppo alta la richiesta di ingaggio dell’esterno argentino.cosa ha intenzione di fare ora il club Lailper Di. Nonostante le richieste alte dell’argentino e i dubbi sull’età e decreto crescita per i bianconeri, l’idea è quella di andare avanti e provare a chiudere a cifre comunque vantaggiose. La deadline della trattativa potrebbe essere fine maggio, ovvero dopo la fine dei campionati. IL Fideo in tranquillità valuterà le alternative sul tavolo per il suo futuro e lo stesso farà la, la fumata bianca potrebbe arrivare, ma al momento nessuna fretta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #Juve-Di Maria, c'è feeling: apertura per un annuale. Entro fine mese si decide - CalcioNews24 : #DiMaria #Juve continua il pressing bianconero, ecco quando potrebbe arrivare la stretta finale ?? - sportli26181512 : Juve, i tifosi aprono al ritorno di Pogba: social spaccati su Di Maria e Perisic: Il popolo bianconero sui social a… - StefanoScardin2 : @Cava92 @ColpogobboYtube @juanito1897 C'entra che 3/4 di questa tifoseria quando viene accostato anche solo un 28en… - Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: Non solo Di Maria: ecco perché la Juve vuole trattare anche Perisic #calciomercato -

Di, troppo alta la richiesta di ingaggio dell'esterno argentino. Ecco cosa ha intenzione di fare ora il club Lacontinua il pressing per Di. Nonostante le richieste alte dell'...Un regalo d'addio all'Inter e un biglietto da visita (magari) per la. È come se Ivan Perisic avesse studiato la sceneggiatura perfetta per la finale di Coppa Italia. Il suo sfogo a caldo lasciava intendere che la sua esperienza in nerazzurro fosse ormai al ...Di Maria Juve, troppo alta la richiesta di ingaggio dell’esterno argentino. Ecco cosa ha intenzione di fare ora il club La Juve continua il pressing per Di Maria. Nonostante le richieste alte ...Se è vero che le rivoluzioni, non solo nel calcio, partono dopo una grande sconfitta, in casa Juventus il ko subito contro l’Inter in finale di Coppa Italia potrebbe lasciare un segno ben maggiore ...