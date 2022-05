Scienza, dal primo “atlante” dell’Rna informazioni sulle molecole della vita (Di venerdì 13 maggio 2022) “Insieme alla mappatura completa del Dna, poter disporre di un atlante dell’Rna, non solo per tessuto specifico, ma per singole cellule, ci consentira’ di ottenere ulteriori informazioni su quanto e’ contenuto nella straordinaria enciclopedia delle molecole della vita”. Lo ha spiegato Giuseppe Novelli, genetista dell’università Tor Vergata di Roma, commentando l’annuncio sulla rivista Science della realizzazione della prima mappa dell’Rna. “Meno del 10 per cento del Dna umano e’ trascritto in Rna e, a sua volta, solo una porzione di esso (circa il 5 per cento) – spiega Novelli – viene tradotto in proteine. L’Rna ha una vita breve nelle cellule, da circa 20 minuti a diverse ore negli eucarioti a circa 2 minuti nei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) “Insieme alla mappatura completa del Dna, poter disporre di un, non solo per tessuto specifico, ma per singole cellule, ci consentira’ di ottenere ulteriorisu quanto e’ contenuto nella straordinaria enciclopedia delle”. Lo ha spiegato Giuseppe Novelli, genetista dell’università Tor Vergata di Roma, commentando l’annuncio sulla rivista Sciencerealizzazioneprima mappa. “Meno del 10 per cento del Dna umano e’ trascritto in Rna e, a sua volta, solo una porzione di esso (circa il 5 per cento) – spiega Novelli – viene tradotto in proteine. L’Rna ha unabreve nelle cellule, da circa 20 minuti a diverse ore negli eucarioti a circa 2 minuti nei ...

Advertising

irishxever : @federicacaladea @ilpomo tu sai chi è Lecrerc, capisci che cotanta scienza ti esclude automaticamente dal favoloso mondo di noi Barbie?? - entevillaggio : Tam Tam Village 13.05.2022 – News dal Villaggio del Ragazzo (Five Games, Chiavari in fiore, Aree interne, A tutta s… - AngeliniPhIT : ??“Buone nuove” è il nostro nuovo #podcast presentato da @maxcoccia e dedicato alle ultime notizie e approfondimenti… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #13maggio 1924 nasceva #GiovanniSartori. Politologo stimato in patria e all'estero, imperdibili i suoi editoriali se… - mars799 : @ProfMBassetti L'immunità naturale è meglio di qualsiasi intruglio. La scienza dell'uomo fa solo danni. Ogni anno u… -