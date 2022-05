Omicidio Willy, parla la fidanzata di Gabriele Bianchi: ‘Io resto con lui, è innocente’ (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua a credere alla sua innocenza, alla sua ingenuità e alla sua buona fede Silvia, la fidanzata di Gabriele Bianchi, uno dei ragazzi ora in carcere perché accusato di aver ucciso Willy Monteiro, il 21enne pestato di botte a settembre del 2020 a Colleferro. In quel sabato sera che doveva essere come tanti, fuori quei locali della movida dopo un turno di lavoro: qui Willy, che voleva solo fare da paciere, difendere un amico, è stato massacrato e ucciso senza pietà. Quattro contro uno. Eppure, la compagna di Gabriele Bianchi continua a gridare la sua innocenza e lo ha fatto anche ieri, nel giorno in cui il pm Taglialatela alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone ha chiesto l‘ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 24 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua a credere alla sua innocenza, alla sua ingenuità e alla sua buona fede Silvia, ladi, uno dei ragazzi ora in carcere perché accusato di aver uccisoMonteiro, il 21enne pestato di botte a settembre del 2020 a Colleferro. In quel sabato sera che doveva essere come tanti, fuori quei locali della movida dopo un turno di lavoro: qui, che voleva solo fare da paciere, difendere un amico, è stato massacrato e ucciso senza pietà. Quattro contro uno. Eppure, la compagna dicontinua a gridare la sua innocenza e lo ha fatto anche ieri, nel giorno in cui il pm Taglialatela alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone ha chiesto l‘ergastolo per i fratelli Marco e, 24 ...

