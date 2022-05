I mostruosi crimini dell’Unità 731 | Sadici esperimenti giapponesi (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Unità 731 era un’unità segreta di guerra chimica e biologica dell’esercito imperiale giapponese. Nel corso di un decennio (dal 1935 al 1945) provocò più di duecentomila vittime attraverso contaminazioni batteriologiche. Fu anche responsabile di oltre tremila morti attraverso macabri esperimenti interni. La Manshu Detachment 731, anche conosciuta come Ishii Unit o Unità 731 era specializzata in crudeli sperimentazioni umane e attacchi chimici. Portò a termine numerose campagne durante la Seconda guerra sino-giapponese (1937-1945) e la Seconda guerra mondiale. Il chirurgo generale Shir? Ishii, microbiologo, chirurgo e generale, e poi direttore dell’Unità 731 , un’unità di guerra biologica dell’Imperial esercito giapponese (wikipedia) – curiosauro.itGli orrori dell’Unità 731 L’Unità 731 aveva sede nel distretto di Pingfang di Harbin, ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Unità 731 era un’unità segreta di guerra chimica e biologica dell’esercito imperiale giapponese. Nel corso di un decennio (dal 1935 al 1945) provocò più di duecentomila vittime attraverso contaminazioni batteriologiche. Fu anche responsabile di oltre tremila morti attraverso macabriinterni. La Manshu Detachment 731, anche conosciuta come Ishii Unit o Unità 731 era specializzata in crudeli sperimentazioni umane e attacchi chimici. Portò a termine numerose campagne durante la Seconda guerra sino-giapponese (1937-1945) e la Seconda guerra mondiale. Il chirurgo generale Shir? Ishii, microbiologo, chirurgo e generale, e poi direttore731 , un’unità di guerra biologica dell’Imperial esercito giapponese (wikipedia) – curiosauro.itGli orrori731 L’Unità 731 aveva sede nel distretto di Pingfang di Harbin, ...

Advertising

BrunoCaputo7 : RT @Guido44895392: Anche noi abbiamo visto crimini mostruosi da parte dei nazisti ucraini. Crimini riportati in video da loro stessi! Uccis… - SantarlasciMaur : RT @Guido44895392: Anche noi abbiamo visto crimini mostruosi da parte dei nazisti ucraini. Crimini riportati in video da loro stessi! Uccis… - Paola06102138 : RT @Guido44895392: Anche noi abbiamo visto crimini mostruosi da parte dei nazisti ucraini. Crimini riportati in video da loro stessi! Uccis… - Zamberlett : RT @Guido44895392: Anche noi abbiamo visto crimini mostruosi da parte dei nazisti ucraini. Crimini riportati in video da loro stessi! Uccis… - Guido44895392 : Anche noi abbiamo visto crimini mostruosi da parte dei nazisti ucraini. Crimini riportati in video da loro stessi!… -