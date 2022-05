“Hai delle belle gambe”. Ecco le “molestie” degli Alpini (Di venerdì 13 maggio 2022) Se stai leggendo questo articolo da iOs o Safari, per guardare il video clicca qui. Cara Francesca da Rimini, dopo aver visto questo servizio del Tg La7 sulle “presunte” molestie degli Alpini, ho deciso di scriverti una lettera. Voglio rivolgermi esclusivamente a te per diverse ragioni. In primis perché noi, a differenza del pensiero unico politicamente corretto, non crediamo in un mondo fatto di contrapposizioni di classe o di genere. Crediamo nell’individuo, nel singolo e nelle sue capacità di giudizio. Dunque parlare alla “categoria donne”, per noi ha davvero poco senso. Ma ti scrivo soprattutto per quello che hai detto nella tua intervista. In 20 secondi, infatti, esprimendo dei concetti di puro buonsenso, sei riuscita a portare la luce dove prima vi era la tenebra. Dulcis in fundo, sei apparsa a ridarci la speranza quando ormai ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 13 maggio 2022) Se stai leggendo questo articolo da iOs o Safari, per guardare il video clicca qui. Cara Francesca da Rimini, dopo aver visto questo servizio del Tg La7 sulle “presunte”, ho deciso di scriverti una lettera. Voglio rivolgermi esclusivamente a te per diverse ragioni. In primis perché noi, a differenza del pensiero unico politicamente corretto, non crediamo in un mondo fatto di contrapposizioni di classe o di genere. Crediamo nell’individuo, nel singolo e nelle sue capacità di giudizio. Dunque parlare alla “categoria donne”, per noi ha davvero poco senso. Ma ti scrivo soprattutto per quello che hai detto nella tua intervista. In 20 secondi, infatti, esprimendo dei concetti di puro buonsenso, sei riuscita a portare la luce dove prima vi era la tenebra. Dulcis in fundo, sei apparsa a ridarci la speranza quando ormai ...

