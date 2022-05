Diritti Lgbtq+? No grazie. Anche i dati dimostrano che l’Italia non è un Paese “queer friendly” (Di venerdì 13 maggio 2022) Che nel nostro Paese ci sia una sorta di invisibile – ma non troppo – forma di resistenza al riconoscimento dei Diritti Lgbtq+ è ormai cosa nota. Basta pensare semplicemente a cosa è accaduto meno di un anno fa col Ddl Zan, o ai dati dell’Istat in cui si legge che una persona omosessuale o bisessuale su 5 ha subito aggressioni sul lavoro, o semplicemente ai casi di cronaca quasi quotidiani nei confronti dei membri di questa comunità. Ma se poi a certificarlo sono Anche i dati, questa sorta di muro che sta continuando a impedire che l’arcobaleno dei Diritti risplenda per tutt* in Italia appare ancora più alto e solido. Il rapporto Ilga-Europe I dati sono quelli del report annuale, a livello europeo e dell’Asia centrale, pubblicato dall’International ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Che nel nostroci sia una sorta di invisibile – ma non troppo – forma di resistenza al riconoscimento deiè ormai cosa nota. Basta pensare semplicemente a cosa è accaduto meno di un anno fa col Ddl Zan, o aidell’Istat in cui si legge che una persona omosessuale o bisessuale su 5 ha subito aggressioni sul lavoro, o semplicemente ai casi di cronaca quasi quotidiani nei confronti dei membri di questa comunità. Ma se poi a certificarlo sono, questa sorta di muro che sta continuando a impedire che l’arcobaleno deirisplenda per tutt* in Italia appare ancora più alto e solido. Il rapporto Ilga-Europe Isono quelli del report annuale, a livello europeo e dell’Asia centrale, pubblicato dall’International ...

