Salernitana, salvezza possibile con una giornata di anticipo: le combinazioni (Di giovedì 12 maggio 2022) La salvezza a portata di mano. Impensabile, fino a soltanto poche settimane fa. La Salernitana, quando al termine del campionato di Serie A mancano appena due giornate, si trova attualmente al quartultimo posto della classifica, fuori dalla zona...

gippu1 : Sempre nelle ultime 3 della classifica per tutta questa stagione, sempre nelle ultime 4 della classifica per tutta… - cn1926it : #Napoli arbitro del destino salvezza della #Salernitana: a Salerno si teme mortalmente un altro “caso #Faccenda” - CagliariNews24 : Lotta salvezza Salernitana, i tifosi ci credono: polverizzati i botteghini per l’Empoli - TuttoSalerno : Salernitana, i gol di Bonazzoli e Verdi per la salvezza - MauryNidielli : Verso la volata per la salvezza ... 180 minuti all'insegna del fairplay verso le squadre concorrenti #SerieA #Genoa… -