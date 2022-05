Perde una scarpa, se la rimette e... vince nei 200 metri piani! (Di giovedì 12 maggio 2022) Terence Crawford, campione di boxe, ha condiviso sui social il video della figlia Lay Lay, sette anni, protagonista di questa magia Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 12 maggio 2022) Terence Crawford, campione di boxe, ha condiviso sui social il video della figlia Lay Lay, sette anni, protagonista di questa magia

Advertising

realvarriale : #CoppaItalia meritatamente a @inter.Una bella finale decisa dal migliore in campo #Perisic con 2 gol e dal peggiore… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una giovane infermiera del Lugansk, ha perso le gambe su una mina. Ma non ha rinunciato a sposarsi anche… - c4lhanoglus : RT @realvarriale: #CoppaItalia meritatamente a @inter.Una bella finale decisa dal migliore in campo #Perisic con 2 gol e dal peggiore #DeLi… - dello__98 : @FinallyMichele @gattusismo__ A numeri da 2a punta si ma vedendolo quche volta mi ha fatto abbastanza cagare. Perde… - Horseman003 : @Djnc78 Io credo che ci si debba concentrare sui problemi Juve, le decisioni arbitrali lasciano il tempo che trovan… -