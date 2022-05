Humanitarian Relief Fund | arrestati cinque esponenti ad Hong Kong

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nella giornata di ieri è partita la retata delle forze dell’ordini dicontro alcuni membri di una delle organizzazioni umanitarie più importanti dell’Asia. Si tratta di 612, associazione oggi sciolta, che aveva come scopo ultimo il supporto alle persone vittime di abusi o violenze antisemite. Sonole persone arrestate ieri, tutti personaggi conosciuti ai più nella regione a suddest della Cina. Si tratta della famosa cantante pop Denise-Ho, l’avvocato Margaret Ng, l’ex deputato Cyd Ho, il cardinale Joseph Zeng ed il professore Hui Po-keung. Quest’ultimo è stato prelevato martedì, nel tentativo di prendere un aereo per la Germania. I motivi dell’arresto e la figura di Joseph Zeng La retata della polizia di...

