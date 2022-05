Genova | finti guasti per derubare gli anziani È caccia aperta ai banditi del gas

(Di giovedì 12 maggio 2022) Simulano fughe di sostanze tossiche e convincono le persone a uscire dalle case. Si indaga su otto episodi. In uno, alla Foce, sono spariti preziosi per 250 mila euro

Advertising

MaxRonchi4 : STINCHI DI SANTO? NO, DI SINTI! VILLE E PORSCHE: LA VITA DORATA DEI FINTI POVERI:11 DENUNCE A GENOVA -

" In un caso, nel centralissimo viale Brigate Partigiane, hanno convinto un'anziana ad aprire la cassaforte e a consegnare loro un tesoro. Gioielli, una collezione di pietre preziose e orologi ...Claudia Osmetti per 'Libero quotidiano' lamborghini Il reddito di cittadinanza e la Porsche in garage. Parcheggiata vicino alla Lamborghini e alle Range Rover. In ville che solo a passarci davanti ci ...Due uomini di 29 e 31 anni sono stati arrestati, in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, dagli agenti del commissariato di polizia di Pré perché ritenuti gli autori di numerosi furti e truff ...I due criminali sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Prè di Genova, al termine di un’indagine iniziata ... inoltre emerso che una delle utenze telefoniche utilizzate nei finti contratti ...