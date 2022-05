Dramma a Roma, si butta dal terzo piano: morto sul colpo (Di giovedì 12 maggio 2022) Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio, a Roma, nel III Municipio. Un uomo si è buttato dalla finestra della sua abitazione, in via Monte Cervialto all’altezza del civico 140, al Nuovo Salario. E’ successo intorno alle 13:00. L’uomo si è gettato dal terzo piano e ha fatto un volo di circa 9 metri. Leggi anche: Roma, ‘Dammi i soldi o ti ammazzo’: minaccia con un coltello e rapina un’anziana Strada interdetta al passaggio La scena è stata vista dai passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un’automedica. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul luogo della tragedia, era ormai troppo tardi. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima, un anziano di circa 70 anni, era conosciuto in zona. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio, a, nel III Municipio. Un uomo si èto dalla finestra della sua abitazione, in via Monte Cervialto all’altezza del civico 140, al Nuovo Salario. E’ successo intorno alle 13:00. L’uomo si è gettato dale ha fatto un volo di circa 9 metri. Leggi anche:, ‘Dammi i soldi o ti ammazzo’: minaccia con un coltello e rapina un’anziana Strada interdetta al passaggio La scena è stata vista dai passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un’automedica. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul luogo della tragedia, era ormai troppo tardi. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima, un anziano di circa 70 anni, era conosciuto in zona. Sul posto sono ...

