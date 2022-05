Cinghiali a Roma | inizia l’abbattimento all’Insugherata | saranno catturati e soppressi

(Di giovedì 12 maggio 2022). Al via, dunque, il piano di abbattimento selettivo deinel quadrante nord della Capitale: altre 24 ore, al massimo48, ma poi si partirà con le manovre dione. Nei corridoi della Regione si vocifera che l’ordinanza sia già pronta, ad un passo dalla firma e, così, il commissario straordinario nominato dal governo per inibire l’espansione della peste suina darà il via libera agli abbattimenti dei. Tutto pronto per l’ordinanza di abbattimento aAngelo Ferrari, il commissario, dunque è pronto a protocollare, e la Regione Lazio a ricevere la sua ordinanza. Sono davvero troppi gli ungulati capitolini – una stima parla di circa 23.000 esemplari – e di conseguenza è ancora più alto il rischio che siano veicolo dell’epidemia di peste africana ...

'Depopolamento, ma sul serio'. È questa la frase chiave del dossier '' esploso dopo la scoperta di casi di peste suina fra gli ungulati presenti in un parco di.