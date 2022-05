(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Ladiconta tanto. Bisogna capire ildellasule per il Pil. Quando ho presentato gli Europei, ho detto: se li vinciamo c'è una correlazione sul Pil ed è così. L'effetto di entusiasmo e ottimismo è enorme". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo, a margine del talk "Vita da campioni" presso WeSportUp, nell'ambito degli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico, parlando dele della Superlega.

Advertising

Il Sannio Quotidiano

... più che criptico, è cripto - valutato: 'Di solito non compriamo squadre di, non sapremmo ... Ieri l'incontro con Giancarlo, ministro dello sviluppo economico. Oggi il magnate andrà a ...... dentro Messina al posto dell'infortunato Cascina, dentro anche Bacigaluppi che rileva Vecchiotti 1' si parte! PRIMO TEMPO Formazioni: ALTARESE : Costanzo,, Carpita, Vassalli, Marsio, ... Calcio: Giorgetti, 'Nazionale forte traino su sistema e Pil' Roma, 12 mag. "La Nazionale di calcio conta tanto. Bisogna capire il traino della Nazionale sul sistema e per il Pil. Quando ho presentato gli Europei, ho detto ...Roma, 12 mag. "Un bilancio sulla riforma Come tutte le riforme sono gli uomini e le donne i protagonisti, e purtroppo c'è stato un po' di problema e non lo dob ...