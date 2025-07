Vlahovic Juve Corriere ore roventi! A breve l’incontro Ristic-Comolli si cerca una exit strategy | i bianconeri contano di incassare questa cifra

Le prossime ore si preannunciano decisive per il futuro di Dusan Vlahovic, al centro di un clima di tensione e negociazioni serrate. Tra incontri programmati e strategie di uscita, la Juventus cerca di definire la sua mossa migliore per monetizzare al massimo questa occasione. Rischi, opportunità e un club in attesa di risposte: ecco cosa c’è in gioco in questa fase cruciale. La partita tra i top club è appena iniziata.

Vlahovic Juve (Corriere), ore roventi! A breve l’incontro Ristic-Comolli, si cerca una exit strategy: tutti gli ultimi aggiornamenti sul serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic  alla Juve  è sempre piĂą incerto, e nelle prossime ore andrĂ in scena un confronto tra il suo agente, Ristic, e il direttore generale bianconero Damien Comolli  per trovare una “exit strategy” che permetta al club di monetizzare sulla cessione dell’attaccante serbo. Come riportato da Tuttosport, la Juve  ha chiaramente in mente l’obiettivo di incassare almeno 30 milioni di euro  dalla vendita di Vlahovic, una cifra che rispecchia la valutazione attuale del giocatore, che, seppur non ha raggiunto i livelli attesi, rimane comunque un prospetto interessante per molti club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve (Corriere), ore roventi! A breve l’incontro Ristic-Comolli, si cerca una exit strategy: i bianconeri contano di incassare questa cifra

