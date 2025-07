Zappaterra e Mazzocchi a Mesola. Lenzi torna al Sant’Agostino.

Il mercato del Sant’Agostino si anima nuovamente con arrivi e partenze strategiche. Zappaterra e Mazzocchi, cresciuti nel vivaio, portano nuova linfa al team, mentre Ronconi e Cappelli cercano nuove sfide in Terza categoria. La squadra di Mesola, forte delle recenti mosse, punta a consolidare la propria posizione e a sognare in grande. Il calcio, come sempre, riserva sorprese e emozioni da vivere sul campo e sugli spalti.

Il Mesola ha pescato nella vicina Adriese per completare l'organico. Va in questa direzione l'arrivo di due ragazzi del 2006, il centrocampista Zappaterra e il difensore centrale Mazzocchi; per contro hanno salutato l'ambiente castellano Ronconi e Cappelli, che andranno in Terza categoria, all'Atletico Delta (che spera nel ripescaggio). Il mercato del Sant'Agostino era andato in letargo per una settimana per via di impegni di lavoro del direttore sportivo Marco Secchieroli all'estero, al ritorno ha perfezionato l'acquisto del difensore del 2005 Mattia Fiore dal Masi Torello Voghiera e del terzino sinistro Armaroli.