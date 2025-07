Sassuolo la calma dei forti Sul mercato non c’è fretta

Il Sassuolo si prepara con calma e determinazione, senza fretta, al grande debutto di stagione. Le ore che lo separano dal primo giorno di allenamenti non cambieranno radicalmente il volto della squadra, ma promettono di svelare sorprese. Mentre i neroverdi si ritrovano al Mapei Football Center, l'attesa si fa intensa: quali novitĂ aspettarsi in un organico ancora in evoluzione? La risposta si scoprirĂ presto, ma intanto il futuro si costruisce con pazienza e visione.

A occhio, non basteranno le poche ore che separano il Sassuolo dal suo primo giorno di scuola a cambiarne il volto, e varrĂ la pena aspettare, appendendosi domani, quando i neroverdi si ritrovano al Mapei Football Center per cominciare la loro stagione, ad un organico ancora privo, di fatto, di volti nuovi. Le poche novitĂ sono nell’assenza di chi ci si era ormai abituati a vedere (Obiang e Toljan) e nella presenza di chi magari non ti aspettavi di vedere, come quel Pinamonti delle cui visite mediche a Olgiate Olona, dove ha sede il Centro Ricerche Mapei Sport, ha dato ampia documentazione. Volti nuovi? Ad oggi zero, e chissĂ che questo lunedi che prelude al giorno uno del secondo Sassuolo di Fabio Grosso non possa aggiungerne qualcuno ad un gruppo non dissimile a quello dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo, la calma dei forti. Sul mercato non c’è fretta

