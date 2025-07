Calcio a 5 Opes Hurly Burly chiude a punteggio pieno

Il calcio a 5 dell’Opes Hurly Burly si conferma protagonista indiscusso, chiudendo la prima fase con il pieno di punti e grandi aspettative per il prosieguo del torneo. Con una tripletta di Serafini e una doppietta di Balboni, i biancoblu dimostrano determinazione e talento. Ora, tra sfide avvincenti e avversari agguerriti come Sidun e SS Infortunistica, il cammino si fa emozionante e tutto da scoprire. Un ottimo Dolcetti, con 3 gol in...

Con la disputa della 3° giornata si è chiusa la 1° Fase del Torneo Estate Opes. L'Hurly Burly sconfigge la Termogas, 5-3, tripletta di Serafini e doppietta di Balboni, chiude a punteggio pieno il Girone A, ma in virtù di una differenza reti non sostanziosa, finisce in una parte di tabellone complicata dalla presenza del Sidun, avversario ai quarti di finale e dell'SS Infortunistica possibile rivale in semifinale. Un ottimo Dolcetti, 3 gol in 20', trascina l'Xm Futsal Futuro, 2-0, poi 3-1 all'intervallo e 4-1 ad inizio ripresa, poi 5-3 e 8-3 finale contro il Pkm. Le altre reti sono di Romanini nel primo tempo e di Sgobbi, De Gregorio e doppietta di Taddia nel finale.

