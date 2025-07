Il prezzo del gas in avvio è stabile sopra i 33 euro

Il prezzo del gas in avvio si mantiene stabile sopra i 33 euro, riflettendo un mercato ancora teso ma in lieve calo. A Amsterdam, il punto di riferimento europeo, i contratti Ttf registrano un aumento dello 0,08% a 33,49 euro al megawattora, segnalando segnali di calma temporanea. Un quadro che invita a monitorare attentamente gli sviluppi nei prossimi giorni, considerando le variabili geopolitiche e climatiche.

Il prezzo del gas in avvio √® stabile poco sopra i 33 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf segnano un +0,08% a 33,49 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Il prezzo del gas in avvio √® stabile sopra i 33 euro

In questa notizia si parla di: euro - prezzo - avvio - stabile

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

. Grandi prestazioni, piccolo prezzo! Affidabilit√† garantita e potenza assicurata. Massima facilit√† di avvio anche nei climi pi√Ļ freddi. Minima manutenzione. Consumi ridotti e basse emissioni. Solo su Vai su Facebook

Il prezzo del gas in avvio è stabile sopra i 33 euro; Il prezzo del gas in avvio è stabile sopra i 33 euro; L'euro è stabile in avvio a 1,1772 dollari.

Il prezzo del gas in avvio è stabile sopra i 33 euro - Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf segnano un +0,08% a 33,49 euro al megawattora. Scrive quotidiano.net

L'euro è stabile in avvio a 1,1772 dollari - Avvio stabile per l'euro: è scambiato a 1,1772 dollari con un calo dello 0,05%. Segnala quotidiano.net