Mercato Settimana-verità L’Entella segue Bacchin

Settimana di mercato intensa per l'Entella, che segue con attenzione le mosse di Bacchin e punta a consolidare il gruppo in vista del ritiro in Argentina. La società lavora per effettuare alcune entrate strategiche, rispondendo alle anticipazioni di fine campionato, e allo stesso tempo definisce la rosa degli esuberi come Lisi e Bartolomei. Ma riuscirà a trovare la quadra giusta? Il futuro si svela tra speranze e sfide.

Si apre una settimana che, sulla carta, dovrebbe prevedere un paio di entrate. Questo per dare seguito a quelle che erano state le anticipazioni di fine campionato da parte della società, ma soprattutto per consentire a Vincenzo Cangelosi di avere un gruppo già abbastanza delineato per fare il ritiro in Argentina. Sarà così? Il nodo in casa Grifo sta anche nella posizione degli esuberi: Lisi e Bartolomei sono fuori dal progetto tecnico, hanno un ingaggio definito importante dalla società di Faroni ma è difficile inserirli in qualche scambio. Il diesse Meluso ha provato a proporli ma al momento non è riuscito a creare le condizioni per una cessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato. Settimana-verità. L’Entella segue Bacchin

