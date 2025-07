Accoltellato all' addome dopo gli apprezzamenti a una donna grave un 20enne Terzo caso in pochi giorni a Rovigo | Violenza tribale

Rovigo si confronta ancora con un'ondata di violenza che scuote la comunità: nel cuore della notte, un giovane di 20 anni è stato accoltellato all'addome dopo aver fatto apprezzamenti a una donna. È il terzo episodio in pochi giorni, gettando ombre su un'area segnata da tensioni e reazioni imprevedibili. La città si interroga: cosa sta succedendo e come si può fermare questa spirale di violenza?

ROVIGO - Ancora violenza a Rovigo. Sabato sera (5 luglio) attorno alle 23.30 il capoluogo del Polesine ha vissuto il terzo episodio di brutalità nell?arco di una settimana. Un ventenne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellato all'addome dopo gli apprezzamenti a una donna, grave un 20enne. Terzo caso in pochi giorni a Rovigo: «Violenza tribale»

In questa notizia si parla di: rovigo - terzo - violenza - accoltellato

“Inaccettabile escalation di violenza” - Sull’ennesimo episodio di violenza per le strade del capoluogo polesano, interviene il sindaco di Rovigo Valeria Cittadin, che non si nasconde dietro a un dito: “Non possiamo più parlare di ‘ episodi ... Si legge su polesine24.it