Cosimo Corbinelli guiderà il settore giovanile.

Una conferma ed una novità per quanto riguarda i ruoli dirigenziali nel vivaio dell’ Abc Castelfiorentino. La prima riguarda Daniele Bagnoli, che sarà ancora il responsabile tecnico del minibasket. "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto quest’anno – racconta Bagnoli – così come dello sforzo della società che ha investito nel minibasket, perché questo ci ha permesso di strutturare bene il nostro percorso. Tutti i gruppi sono aumentati e migliorati e, soprattutto, hanno giocato tanto, che era uno degli obiettivi che mi ero prefissato. Alla base dei risultati raggiunti in questa stagione c’è un gruppo di istruttori che si è consolidato e ha lavorato molto bene, un gruppo che vogliamo ulteriormente ampliare inserendo alcuni giovani assistenti del nostro settore giovanile". 🔗 Leggi su Lanazione.it