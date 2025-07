Ieri in Campania | pesce conservato male scatta il sequestro Auto in un burrone dramma sfiorato nel Sannio

Le notizie di ieri in Campania ci raccontano di un episodio drammatico nel Sannio, dove un sequestro auto in un burrone ha evitato una tragedia. Un’altra storia che fa riflettere, quella di un uomo di 63 anni che, nella calda domenica di luglio ad Avellino, ha scelto di porre fine alla sua vita. Due eventi diversi, ma entrambi segnati da un senso di desolazione e speranza da ritrovare.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 6 luglio 2025 Avellino – Avrebbe forzato il portone d’ingresso della Dogana Aragonese, struttura che sorge sulla collina in localitĂ Doganelle, a Flumeri, poi una volta all’interno si sarebbe tolto la vita. La tragedia in un’afosa domenica di luglio, il male di vivere che colpisce ancora, anche perchè la vittima, un uomo del posto di 63 anni, è stato trovato impiccato, quindi si sono pochi dubbi sulla natura volontaria del gesto. ( LEGGI QUI ) Benevento – Tre persone ferite e trasportate in ospedale per un incidente stradale  avvenuto questo pomeriggio a Melizzano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: pesce conservato male, scatta il sequestro. Auto in un burrone, dramma sfiorato nel Sannio

